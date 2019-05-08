قصر زوجة صدام حسين يشعل خلافا عشائريا!

حدث خلاف بين عشيرتين، في العراق، بسبب منزل زوجة رئيس النظام الراحل، صدام حسين، بمنطقة الرضوانية، في بغداد.

وذكرت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، في بيان صحفي أن “مزايدة تحدث على أرض في منطقة الرضوانية ببغداد، مطلة على النهر، يقال إن فيها بيتا كبيرا يعود إلى ساجدة خيرالله، زوجة رئيس النظام السابق، إذ تقدم للمزايدة أكثر من 300 شخص”.

وأوردت النائبة: “بعد تقديم هؤلاء على المزايدة، حصلت بسببها مشاكل بين عشيرتين، حالت دون انعقاد المزايدة”.

وتابعت: “ثم اقتحم شخص من إحدى العشيرتين غرفة مسؤول حكومي، واعتدى عليه بالضرب لأنه لم يبع له الأرض خارج المزايدة”.

وأضافت نصيف: “مافيات الأراضي لا زالت مستمرة بحروبها للاستحواذ على الأراضي المربحة ذات المواقع الممتازة”.