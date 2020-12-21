قصف “البوليزاريو” لا يتوقف..وقوات “المخزن” على شفا الإنهيار!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ39، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأحد، جنود الإحتلال المغربي في منطقة گلب النص بقطاع آوسرد.

كما تم استهداف مواقع جنود المخزن في منطقة أگرارةْ الرمث بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين، ومنطقة الفيعيين في نفس القطاع.

بالإضافة الى قصف عنيف على مراكز تخندق القوات المغربية في قطاع أم أدريگة.

وأضاف البلاغ العسكري الصحراوي، ان قصف “البوليزاريو“، استهدف اليوم معاقل قوات الاحتلال في قطاع السمارة ومنطقة الشيظمية بقطاع المحبس.

في حين تم دك مواقع الجنود المغاربة في مناطق فدرةْ لغراب، فدرةْ العشْ، أربَيّبْ لعجاجب وروس تارݣانت بقطاع حوزة.

مع قصف عنيف إستهدف قوات الاحتلال المتمركزة بمنطقة أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة.