قصف “البوليزاريو” لا يتوقف..وقوات “المخزن” تستمر في تكبّد الخسائر!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ100، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

واستهدف القصف الصحراوي أمس الخميس، تخندقات الإحتلال المغربي في منطقتي تنوشاد وأودي الظمران بقطاع المحبس.

أما بالنسبة لليوم الجمعة، فلقد دكّت صواريخ “البوليزاريو”، معاقل قوات “المخزن” في منقطة روسي السبطي.

بالإضافة الى نقاط انذار الجنود المغاربة في نفس المنطقة حسب البيان العسكري.