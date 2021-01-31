قصف “البوليزاريو” لا يتوقف..وقوات “المخزن” تتكبّد الخسائر في العتاد والأرواح!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية،اليوم الأحد ،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ80، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس السبت واليوم، جيش “المخزن” في عدة مناطق.

فبخصوص هجمات أمس السبت، فلقد تم إستهداف جنود الإحتلال المغربي في منطقة أوديْ الزيان بقطاع الفرسية.

أين تم تسجيل خسائر في معدات قوات “المخزن” وملاحظة دخان كثيف يتصاعد من القاعدة المستهدفة.

كما تم إستهداف نقاط تمركز جنود القوات المغربية بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

أما بالنسبة لليوم الأحد، فلقد تم قصف معاقل الجيش المخزني في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

بالإضافة الى منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد وجحور الإحتلال المغربي بمنطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس.

و مسّ القصف الصحراوي ايضا مواقع تمركز الجنود المغاربة في منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.