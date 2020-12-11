قصف “البوليزاريو” متواصل لليوم الـ29 على التوالي ويدكّ جحور جيش “المخزن”

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قصف “البوليزاريو” متواصل لليوم الـ29 على التوالي ويدكّ جحور جيش “المخزن”
بقلم ط.خير الدين

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، بيان، كشفت فيه عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن.

وجاء في  بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ29، هجماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا،  امس الخميس، قواعد الإحتلال المغربي بمنطقة تنوشاد بقطاع المحبس ومنطقة أمگلي النبكة المعروف بأمگلي أتشطارا بقطاع أمگالا.

أما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد دك مقاتلو الجيش الصحراوي معاقل تخندق جيش المخزن بمنطقتي روس الشيظمية وخنكة أشيظمية  بقطاع المحبس.

وختم ذات البيان أن هجومات “البوليزاريو” ، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في  الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.


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