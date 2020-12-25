قصف “البوليزاريو” متواصل.. وجيش “المخزن” يتكبّد الخسائر!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ43، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الخميس، جنود الإحتلال المغربي في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

بالإضافة الى قصفهم لمنطقة ݣلب أظليم بقطاع تشلة و منطقة تَنْيَليݣْ بقطاع البݣاري.

أما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد إستهدف قصف “البوليزاريو”، مواقع “المخزن”في منطقة روس لَفْريرينة بقطاع السمارة.

ومنطقة منطقة تَنْدَݣْمَة بقطاع البݣاري ومنطقة الْفيعيين بقطاع الفرسية.