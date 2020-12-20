قصف “البوليزاريو” مستمر..وقوات “المخزن” تعيش الجحيم !

استعرضت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ38، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس السبت، منطقة خنگة حُورِية بقطاع السمارة.

كما تم إستهداف ثلاث مناطق لتمركز جيش الإحتلال المغربي بقطاع حوزة، وهي مناطق روس لَمْكَيْتَّبْ، فدرة تارگانت و فدرة لغراب.

وأضاف نفس البيان، أن نيران “البوليزاريو” قد دكت معاقل “المخزن” في منطقة روش الشيظيمية بقطاع المحبس.

بالإضافة الى قصف مواقع جنود الإحتلال في منطقتي أمكلي و امكلي النبكة بقطاع آمگالا.

وبالنسبة لليوم الأحد، فلقد شهدت معاقل “المخزن” قصفا عنيفا مس عدة مناطق، على غرار قطاع السمارة ومنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

وختم ذات البيان أن هجومات “البوليزاريو”، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.