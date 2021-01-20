قصف “البوليزاريو” يدمر قواعد لقوات “المخزن” بمنطقة حفرة اشياف

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ69، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الثلاثاء ، جنود الإحتلال المغربي. في منطقة حفرة اشياف.

أين تعرضت هذه المنطقة الى قصف مباغت تركزت نيرانه الكثيفة على قواعد وحفر القوات المغربية المتخندقة.

وهو ما تسبب في تدمير قواعد العدو المستهدفة والتي تصاعدت منها اعمدة الدخان الكثيفة جراء حجم الدمار.

كما استهدفت وحدات اخرى قواعد العدو المتمترسة في منطقة فدرت لغراب قطاع حوزة .

أما بالنسبة لليوم الأربعاء، فلقد تم قصف قوات المخزن المحتمية بجدار الذل والعار في منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس .

بالإضافة الى استهداف منطقة اعظيم ام اجلود بقطاع اوسرد، و منطقة قلب اظليم قطاع تشلة، يضيف نفس البيان.

كما تمت مشاهدة اعمدة الدخان تتصاعد من قواعد العدو وتخندقاته، فيما تواصل قوات “البوليزاريو” هجماتها على قواعد القوات المغربية.