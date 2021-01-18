قصف “البوليزاريو” يدمر مستودع لذخيرة راجمة صواريخ “BM21” بقطاع المحبس

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ67، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأحد ، جنود الإحتلال المغربي. في عدة مناطق.

أين تمكن القصف الصحراوي بمنطقة أميطرات لمخينزة بقطاع المحبس ، من تدمير مستودع لذخيرة راجمة صواريخ معادية BM21

بالإضافة الى قصف عنيف على قواعد تمركز العدو في منطقة روس بنزكة بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين ومنطقة روس أوديات أشديدة بنفس القطاع.

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة حسب نفس بيان وزارة الدفاع الصحراوية.

أما بالنسبة لليوم الإثنين، فلقد دكّ قصف “البوليزاريو” جحور جنود “المخزن” في منطقة أم أدگن بقطاع البگاري مرتين متتاليتين.

كما تم استهداف معاقل القوات المغربية في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

أما بالنسبة في قطاع المحبس، فلقد تم استهداف مواقع تمركز الجنود المغاربة، في منطقة أبيرات تنوشاد.