قصف “البوليزاريو” يستهدف 6 مواقع جديدة لجنود الاحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ151، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

واستهدف القصف الصحراوي، أمس السبت، تخندقات جيش الإحتلال منطقة تواراشيت بقطاع أم أدريكة ومنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد.

اما بالنسبة لهجمات اليوم الأحد، فلقد دكت نيران “البوليزاريو” قوات “المخزن” بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

بالإضافة الى منقطة روس فدرة أعزيزة قطاع حوزة ومنطقة أكويرة ولد أبلال قطاع المحبس.

وأضاف نفس البيان، أن قصف الجيش الصحراوي مس أيضا تخندقات جيش الإحتلال المغربي بمنطقة أجبيلات الخظر بقطاع كلتة زمور.