قصف عنيف يستهدف محيط المستشفى الأندونيسي في غزة

قام جيش الإحتلال الصهيوني بقصف عنيف، امسية اليوم، استهدف محيط المستشفى الأندونيسي في غزة.

وجاء القصف من غارات لطيران الاحتلال الصهيوني، حيث تسبب في أضرار جسيمة.

هذا وكشف مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، أن 95% من مواد التخدير لدى مستشفيات غزة نفدت وتجرى عمليات بدون تخدير.

اما المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، فأكد ان اعداد كبيرة من العالقين لا تزال تحت أنقاض المباني المقصوفة.

هذا وادلى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بتصريحات مفادها، مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني.