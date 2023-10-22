قصف يستهدف محيط معبر رفح

إستهدف جيش الإحتلال الصهيوني أمس معبر رفح من ناحية قطاع غزة. أين تم إطلاق مكثف للقذائف.

وكان مصدر أمني مصري، قد كشف، أنه تم خلال الليل إزالة كتل خرسانية كانت قد أقيمت على الجانب المصري من معبر رفح بعد قصف إسرائيلي للمعبر من جانبه الفلسطيني.

وقال المصدر الأمني المصري لوكالة فرانس برس، أن الكتل الخرسانية التي أقامها المصريون بعد قصف إسرائيلي على حدودهم مع قطاع غزة المحاصر قد أزيلت في ما قد يكون إشارة إلى مرور قريب للمساعدات الإنسانية.

هذا وتتواجد 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح البرى، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة فى أى وقت. خاصة وأن هناك حالة تأهب قصوى بمنفذ رفح البري إستعدادا لإدخال المساعدات.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى.

يأتي ذلك بالتزامن مع القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، واستهدافه مواقع احتماء المدنيين، سواء في المستشفيات أو مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.