قضاة المحاكم والمجالس والمحكمة العليا يتبرعون بجزء من رواتبهم لمكافحة كورونا

قرر قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم وكذا المحاكم الإدارية بمختلف رتبهم ووظائفهم المشاركة في الحملة التضامنية والتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة العدل فإن قضاة كل المحاكم و المحكمة العليا والمجالس القضائية قد قرروا المساهمة في الحملة التضامنية لمواجهة فيروس كورونا ،كما أكد البيان أن إطارات الإدارة المركزية،و المؤسسة الموضوعة تحت وصاية الوزارة وكذلك مدراء المؤسسات العقابية.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن العاملين بقطاع العدالة يهدفون من خلال هذا القرار للحد من الأثار الصحية التي تعرفها بلادنا على العديد من المواطنين لاسيما الفئات الهشة، كما يشكل هذا القرار دعما للسلطات العمومية للحد من أثار هذه الازمة