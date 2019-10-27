قضاة تندوف يتبرؤون من دعوة يسعد مبروك للإضراب

تبرأ عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، بروك عبد الوهاب، من الاجتماع الاستثنائي الذي أعلن عنه نقيب النقابة الوطنية للقضاة.

وقال بروك عبد الوهاب، إن البيان وقرارات تجميد حركة القضاة وتوقيف العمل القضائي، لا تمثل المجلس الوطني للنقابة.

وأوضح عضو المجلس، أنه لم يعقد أي اجتماع للمجلس الوطني بتاريخ 26 أكتوبر، ولم تتخذ أي قرارات.

وأضاف بروك، أن “بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، تبيّن عدم علمهم بهذا الاجتماع”.

وأعلن العضو، عن تبرئه، رفقة الكثير من أعضاء المجلس، من الاجتماع.

كما تبرأوا من كل ما صرح في البيان، لأن –حسبهم- لم يتخذوا هذا القرار.

وعبّر بروك، عن استعدادهم لإثبات، أنه لم يكن هناك أي اجتماع استثنائي أو عادي للمجلس الوطني للنقابة.