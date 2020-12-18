قضية الصحراء الغربية على طاولة مجلس الأمن الدولي الإثنين المقبل

سيناقش مجلس الأمن الدولي قضية الصحراء الغربية، الاثنين المقبل، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، أمس الخميس، نقلا عن دبلوماسيين في نيويورك.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين اجتماعا مغلقا، بطلب من ألمانيا، بهدف مناقشة قضية الصحراء الغربية.

ويأتي هذا بعد اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في مقابل تطبيع المغرب لعلاقاته مع الكيان الصهيوني.

وأرسلت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس وإلى مجلس الأمن نسخة من إعلان ترامب .

للإشارة، فقد قوبل إعلان ترامب برفض واسع من قبل المجتمع الدولي وحتى من مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة الأمريكية.