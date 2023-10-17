قضية باخرة إمدغاسن.. تأجيل محاكمة المتورطين

أجلت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 29 اكتوبر ملف قضية فساد طالت باخرة “امدغاسن” التي كانت محل تحقيق قضائي. توبع فيها رجل اعمال “ح.م” ،رفقة متهمين آخرين ،وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع المتهمين.

كما تأتي هذه المحاكمة، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين.

وتتعلق قضية الحال، بتهريب باخرة المسماة إمدغاسن كانت محل تحقيق قضائي. وتم حجزها قضائيا والمقدر ثمنها بـ 18 مليون دولار أمريكي. كما توبع “ح.م” في قضية الحال إنه قام بتهريبها إلى فرنسا بقصد التصرف فيها. لتقع في محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي. إلا أن العدالة الجزائرية تدخلت و قامت باسترجاعها شهر مارس بعدما اثبتت انها عائدات إجرامية. وأنها محل حكم نهائي بالمصادرة.

الجدير بالذكر، سبق وأن صدرت محكمة القطب بسيدي امحمد، حكما يقضي ببراءة المدعو “ح.م”. من كافة التهم المنسوبة إليه من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض الأموال.