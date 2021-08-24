قضية قتل المغدور جمال بن سماعيل: إيداع 9 اشخاص أخرين بحبس الحراش

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع 9 أشخاص أخرين في قضية قتل المغدور جمال بن سماعيل رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش

وكان قاضي التحقيق صبيحة اليوم امر بإيداع 19 مشتبه فيه رهن الحبس المؤقت في ذات القضية. فيما إستفاذ 4 اخرين الذين كانوا على متن سيارة من نوع كليو كومبيس تحمل ترقيم 43 ولاية ميلة من الإفراج. ووضعهم تحت إجراء الرقابة القانونية.

هذا وتم التحقيق مع ازيد من 90 مشتيه فيه في قضية مقتل وحرق مع التنكيل بجثة المشهيد جمال بن سماعيل والتي هزت الرأي العام.