قضية قرباج مع زطشي أمام “التاس” هذا الإثنين !

برمجت المحكمة الرياضية الدولية “التاس” الجلسة الأولى من قضية رئيس الرابطة السابق محفوظ قرباح التي رفعها على “الفاف” يوم الإثنين القادم.

أين سيعرض قرباج كل الوثائق التي يسعى من خلالها تبيان تعرضه “للظلم” من طرف الفاف بعد إبعاده عن رئاسة الرابطة.

وكان قرباج قد رفع دعوى قضائية ضد الفاف على مستوى “التاس” بسبب إخلال الفاف بالاتفاقية المبرمة بين الفاف والرابطة من جويلية 2011 .

وينتظر رئيس شباب بلوزداد السابق رد المحكمة الرياضية والفصل في الصراع والأيام القادمة ستكشف من ستكون له الكلمة الأخيرة.