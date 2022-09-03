قطارات.. رحلتان إضافيتان إلى هذه الولاية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، اليوم السبت، عن إضافة رحلتين على متن القطارات إلى ولاية وهران.

كما أوضحت الشركة ذاتها، في بيان لها، أن الرحلتين الإضافيتين تنطلقان من الجزائر في حدود الساعة العاشرة و40 دقيقة، وعلى السابعة و30 دقيقة. أما الانطلاق من وهران فسيكون من الخامسة و10 دقيقة، ومن العاشرة ودقيقتين.

وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “sntf”، عن توقيف “قطارات البحر” الخاصة بموسم الاصطياف 2022. كما أوضحت الشركة ذاتها في بيان لها، أن القرار يدخل بداية من الأربعاء الماضي.

للإشارة، تم تشغيل قطارات البحر، في وقت سابق بغية تسهيل تنقل المصطافين نحو المدن الساحلية. كما يتعلق الأمر بكل من قطار عين توتة – سكيكدة – عين توتة. حيث أصبح توقيت الانطلاق من عين توتة على الساعة 00: 05. والعودة من سكيكدة على الساعة الثامنة و17 دقيقة مساء. أما قطار المسيلة – الجزائر- المسيلة، فإن الانطلاق من المسلية على الساعة 00:05، والعودة من الجزائر على الساعة 00:16.

وكان وزير النقل، منجي عبد الله، قد ترأس إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعدد من إطاراتها.

وحسب بيان للوزارة، خصص هذا الاجتماع لظاهرتي إنحراف القطارات وترمل السكك الحديدية في المناطق الصحراوية.

وعرج الوزير على أثار و تداعيات الظاهرتين التي أصبحت تسجل إرتفاعا مقلقا وبصفة مستمرة. مؤثرة بذلك على عملية نقل المسافرين والبضائع، وعلى نشاط و أداء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما قدم المدير العام للشركة عرضا، ذكر من خلاله بأهم الأسباب والعوامل التي تسببت في تكرار ظاهرة إنحراف القطارات. وترمل السكك الحديدية في بعض المناطق الصحراوية.