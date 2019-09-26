قطاع الأشغال العمومية والبناء فقدَ 100 ألف منصب شغل

كشف رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أن قطاع الأشغال العمومية والبناء فقد 100 ألف منصب شغل.

وأضاف أن 100 ألف شغل تم فقدانها منذ بداية الأزمة السياسية في الجزائر.

وقال أمس زياني، أن عشرين شركة وطنية تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية إلى جانب قطاع التأمينات.

وستكون حاضرة في لقاء نهاية السنة للبحث عن حلول كفيلة لتنشيط قطاع الإسمنت وتصدير 20 بالمائة منه للخارج.

من جهته كشف مدير الشؤون العامة والإتصال بشركة لافارج الجزائر، أن السوق الجزائرية منتجة للإسمنت.

وأشار أن الأزمة السياسة التي تعيشها الجزائر أثرت جزئيا على الطلب على الإسمنت محليا مقدرا هذا التراجع بـ 15 إلى 20 بالمائة.