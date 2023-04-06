قطاع الصحة يسهر على ترقية نشاط زرع الأعضاء والأنسجة البشرية

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن قطاعه يسهر على ترقية نشاط نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية. من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة هذا النشاط الذي يعد “السبيل الوحيد لمنح حياة أفضل لفئة كبيرة من المرضى”.

كما قال سايحي إن قطاع الصحة “يعمل على توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لممارسة نشاط نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية”. و”ذلك في إطار تنظيم محكم تحدده أحكام قانونية وتنظيمية خاصة”.

واعتبر وزير الصحة أن هذا النشاط يعد “السبيل الوحيد لمنح حياة أفضل لفئة كبيرة من المرضى”. مشيرا إلى أن “أزيد من 25 ألف مريض بحاجة إلى عملية زرع كلى وأزيد من 2000 بحاجة الى عملية زرع كبد. وما يفوق 800 حالة في انتظار عملية زرع أنسجة و400 طلب لزرع خلايا جذعية”.

كما ذكر الوزير بأن القطاع “يتوفر على عدة هياكل تتكفل بنشاط زراعة الأعضاء”. مستدلا في هذا الشأن بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. التي “تتولى تنظيم وضبط هذا النشاط, علاوة على المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة”.

وفي موضوع آخر يتعلق بفتح أكبر عدد ممكن من الصيدليات, لفت الوزير إلى أنه يتم التحضير لمجموعة من النصوص التنظيمية الخاصة بالصيدلية. على غرار النصوص المحددة لشروط وكيفية فتح وتحويل الصيدليات الخاصة. والتي سيتم إعادة النظر في أحكامها. لاسيما ما يخص النصاب السكاني المحدد لفتح صيدلية. وهذا بهدف التمكن من الاستجابة لأكبر عدد ممكن من طلبات الصيادلة غير المعتمدين المسجلين على قوائم الانتظار عبر مختلف مديريات الصحة والسكان”.

وفي رده عن سؤال يتعلق بتوظيف خريجي المدرسة الخاصة للتكوين شبه الطبي بالطارف لدفعات 2019, 2020 و2021. قال الوزير إن القطاع “يواصل العمل على توظيف باقي المتخرجين وذلك حسب المناصب المالية المتوفرة واحتياجات كل مؤسسة”.