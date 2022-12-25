قطاع الصناعة التقليدية يُوفر أكثر من 1 مليون و140 ألف منصب شغل

قال المدير العام لصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، كمال الدين بوعام، أن القطاع الصناعة التقليدية يوفر أكثر من 1 مليون و140 ألف منصب شغل على مستوى الوطن.

وأشار كمال الدين بوعام على هامش افتتاح الصالون الوطني المتخصص لدعم إنتاج منتجات الصناعة التقليدية في طبعته التاسعة بولاية وهران، أن قطاع الصناعة التقليدية والحرف يحوي حاليا على مستوى الوطن أكثر من 430 ألف حرفي في مختلف أنشطة الصناعة التقليدية. واستحدث أكثر من 1 مليون و 140 ألف منصب شغل.

وأضاف أن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية تعمل على مرافقة الحرفيين و دعم حاملي المشاريع في مجال الصناعة التقليدية. للولوج إلى عالم المقاولاتية. وذلك من خلال مرافقتهم في مجالات التأهيل والتكوين وكذا على مستوى مؤسسات الدعم التابعة للدولة. لإنشاء ورشات خاصة بنشاطات الصناعة التقليدية بغية الارتقاء بمنتجات القطاع.

من جهته قال والي وهران سعيد سعيود، لدى إشرافه على افتتاح هذه الطبعة، أن السلطات الولائية تعمل على دعم الحرفيين وحلحلة الصعوبات التي يواجهها الحرفيين. ونحن مستعدون أن نتعاون مع الحرفيين ووضع تحت تصرفهم المحلات اللازمة للترويج لسلعهم. وإذا استدعى الأمر نسعى مع ديوان الترقية والتسيير العقاري أو وكالة عدل من أجل إيجاد صيغ لتبسيط عملية تسديد المستحقات.

وأضاف الوالي، أن هذا الصالون يكتسي أهمية كبيرة خاصة في هذا التوقيت. وأن الجزائر مقبلة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحلين لكرة القدم “شان” في جانفي المقبل. وستكون مشاركة الحرفيين قوية في هذه التظاهرة الرياضية للتعريف بمنتجات الصناعة التقليدية الجزائرية. مثلما كان حضورهم قوي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022. وكان إعجاب المشاركين كبيرا بعادات وتقاليد ومنتجات الصناعة التقليدية مما زاد نجاح هذه التظاهرة.

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