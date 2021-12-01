قطاع المياه: توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر والمجر

التقى وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أمس الثلاثاء، مع وزير الداخلية المجري المكلف بقطاع المياه، شاندور بنتير. أين تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون في الميدان التقني ستفضي إلى مخطط عمل يشرف على تجسيده خبراء من القطاعين.

وجاء ذلك، على هامش مشاركة الوزير، في القمة الدولية للمياه والتنمية المستدامة بالعاصمة المجرية “بودابست”، وفي إطار اللقاءات الثنائية التي يعقدها مع نظرائه.

وإغتنم الوزير هذه المناسبة لتقديم عرض حول أهداف وأفاق السياسة المائية الجزائرية الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في ميدان التنويع القطاعي الخلاق للثروة من أجل ترقية الصادرات وكذا جذب الاستثمارات المنتجة.

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تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة بين الجزائر والمجر

اتفق وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، مع وزير الفلاحة المجري ايستيفان ناغي، على خلق إطار تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

وفي هذا السياق وحسب بيان للوزارة، فقد التقى وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، أمس الثلاثاء، بوزير الفلاحة لجمهورية المجر ايستفان ناغي.

وهذا في إطار اللقاءات الثنائية التي يقوم بها مع نظرائه. ويأتي هذا على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للمياه و التنمية المستدامة ببودابست.

كما عرض الطرفان خلال هذا اللقاء تجارب كلا البلدين في مجالي الفلاحة والمياه والتنمية المستدامة. وكذا تبادل الخبرات فيما يتعلق بالمشاريع الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية للماء.

كما تناول الجانبان فكرة توحيد الرؤى في ما يخص تحديات ومخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاعي المياه والفلاحة.

وكذا ضرورة تكثيف التعاون المتبادل في إطار التوأمة والحلول الملموسة المبتكرة للمؤسسات ومراكز البحث الجزائرية و المجرية.

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