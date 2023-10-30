قطاع غزة: الصهاينة يشنون هجوما عنيفا بصواريخ ذات قوة تدميرية عالية

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها عن وقوع اشتباكات مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة، مع القوات الإحتلال الصهيوني المتوغلة في مناطق شمال قطاع غزة.

وقالت “القسام” عبر قناتها على “تلغرام”: “مجاهدو القسام يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الياسين105″ مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة”.

وحسب روسيا اليوم شنت قوات الإحتلال شمال قطاع غزة هجوم بري وجوي وبحري واسع أدى إلى دمار واسع، استخدمت صواريخ ذات قوة تدميرية هائلة.

كما شهدت أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح في غزة سقوط عدد كبير وبشكل متتالي