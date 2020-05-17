قطر: السبت القادم أول أيام عيد الفطر فلكيا

كشفت دار التقويم القطري، إن يوم السبت القادم، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا.

وجاء في بيان لدار التقويم، اليوم الأحد، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال لعام 1441 سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة الذي يصادف 22 ماي الجاري.

وبهذا سيكون يوم السبت 23 ماي، أول أيام عيد الفطر المبارك.