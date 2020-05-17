قطر: السبت القادم أول أيام عيد الفطر فلكيا

كشفت دار التقويم القطري، إن يوم السبت القادم، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا.
وجاء في بيان لدار التقويم، اليوم الأحد، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال لعام 1441 سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة الذي يصادف 22 ماي الجاري.
وبهذا سيكون يوم السبت 23 ماي، أول أيام عيد الفطر المبارك.
دار التقويم القطري تعلن أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المختصون بها، فإن هلال شهر شوال لعام 1441هـ سوف يولد بعد غروب شمس يوم الجمعة الذي يصادف الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري، وهو /يوم التحري/ وذلك عند الساعة الثامنة والدقيقة التاسعة والثلاثين مساء بتوقيت الدوحة. #قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 17, 2020
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