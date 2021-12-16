قطر تبيع نفطها بأقل سعر في 3شهور

قالت مصادر تجارية، إن “قطر للطاقة” باعت أربع شحنات من خام الشاهين للتحميل بفيفري 2022 بأقل علاوات سعرية بثلاثة شهور. كما يعد الخام القطري الأحدث ضمن خامات الشرق الأوسط الذي يسجل انخفاضا شهريا حادا بالعلاوات الفورية مع تحسن الإمدادات لآسيا.

في حين ذكر روسيا اليوم نقلا عن مصادر وصفها بالتجارية،أن الشحنات الأربع،بيعت بمتوسط علاوة 1.57 دولار للبرميل،فوق أسعار خام دبي. انخفاضا من 3.45 دولار للبرميل للتحميل في جانفي 2022.

كما قالت المصادر، إن شركة “قطر للطاقة” حددت العلاوة السعرية الآجلة تحميل فيفري 2022 عند 1.62 دولار للبرميل. انخفاضا من 3.68 دولار للبرميل في الشهر السابق.

والعلاوات الفورية لشحنات التحميل في فيفري 2022 هي الأدنى منذ تداول شحنات نوفمبر 2021، وفقا للبيانات.

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أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤهم خارج المنظمة. أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، لا يجب أن يتجاوز، شهر ديسمبر المقبل.

خلال تصريحه “لوأج”، قال عرقاب أنه تقرر سقف الزيادة الشهرية المتفق عليها والمحددة بـ 400 ألف برميل يوميا.

وكشف عرقاب أن وضع سوق النفط يشير إلى أنّ زيادة الانتاج في دول “أوبك+” في ديسمبر يجب ألا تتجاوز 400 ألف برميل يوميا”.

وتابع عرقاب قائلا: “أوبك+” قامت بعمل ممتاز في دعم استقرار سوق النفط لصالح الجميع”. مضيفا أنه يتعين عليها أن تستمر في التصرف بشكل استباقي. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ المخاطر والشكوك لا تزال مرتفعة”.