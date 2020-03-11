قطر تسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا على الأراضي القطرية، اليوم الأربعاء.

وحسب ذات المصدر، فإن حالات الإصابة الجديدة تعود لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتها بالفيروس يوم الأحد، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

واوضحت وزارة الصحة العامة، أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها، هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف اصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

ودعت الوزارة، أفراد المجتمع القطري، إلى الإطمئنان، حيث أن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة.