قطر تشهد قفزة حادة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتمثل هذه الحصيلة، قفزة حادة لانتشار الفيروس في قطر، مقارنة مع الأيام الأخيرة.

ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات بالفيروس التاجي بقطر، إلى 17142 حالة.

وأفادت وزارة الصحة بأنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في قطر خلال اليوم الماضي، ليبقى اجمالي الوفيات بالفريوس، 12 وفاة.

بينما تم تسجيل 114 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين بين المصابين بالفيروس إلى 1924 شخصا.