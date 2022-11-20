قطر تُثمن جهود وإسهامات الرئيس تبون في إنجاح المونديال

ثمن السفير القطري لدى الجزائر، عبد العزيز علي نعمة، جهود وإسهامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإنجاح مونديال قطر.

كما تقدم السفير، في بيان له، بخالص الشكر للشعب الجزائري الشقيق الذي ساند قطر منذ اللحظات الاولى وحتى يومنا هذا.

وجاء في البيان: “بحماس كبير انتظرنا هذا اليوم الذي نشهد فيه معكم احتفال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. التي كانمت بمثابة تحدي كبير بالنسبة لنا كشعوب عربية قادرون على تنظيم مثل هذه البطولات. وأنه من السهل صنع مثل هذه الانجازات في أي منطقة من مناطق الشرق الأوسط”.

وأضاف السفير: “هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا وقوف الأشقاء والأصدقاء معنا. وهو ما قامت به الجزائر لذا نبدي جزيل تقدرينا وإحترامنا لجهود وإسهامات فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. لانجاح مونديال قطر. ونتقدم بخالص شكرنا للشعب الجزائري الشقيق الذي ساندنا منذ اللحظات الاولى وحتى يومنا هذا”.

وتابع علي نعمة: “مشاركة فخامة الرئيس تبون لحفل الافتتاح عكست عمق العلاقات الجزائرية القطرية. والود الذي توج العلاقة بين قادة البلدين الشقيقين. وكذا الإهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد للجزائر قيادة وشعبا”.

وختم السفير بالتأكيد على أن افتتاح اليوم هو دليل دامغ يدحض كل حملات التشويه والإدعاءات المغرضة ضد دولة قطر.

مشيرا إلى أنه وإذ إعتدنا لأن يكون لكل بطولة من بطولات كأس العالم ما يميزها فإن كل شيئ في مونديال قطر مميز.