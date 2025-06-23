قطر تُعلن غلق أجوائها أمام الرحلات الجوية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا القرار في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأعلنت الجهات المختصة إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة. وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن الجهات الرسمية تراقب الوضع من كثب وبشكل مستمر. وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

كما جددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى. وأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.