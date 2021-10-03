قفزة غير مسبوقة في إصابات ووفيات كورونا بروسيا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، لليوم الثاني على التوالي، أزيد من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد زيادة غير مسبوقة في عدد الوفيات.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 25769 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت العاصمة موسكو وحدها 4294 حالة جديدة، فيما سجلت سان بطرسبورغ 2463 حالة، ومقاطعة موسكو 1646 حالة.

فيما تم تسجيل 890 حالة وفاة جديدة جراء الوباء، ما يمثل خامس قفزة غير مسبوقة في الحصيلة خلال الأسبوع الأخير.

بينما تماثل 15391 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

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وسجلت روسيا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و586536 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 209918 حالة وفاة، وستة ملايين و725965 حالة شفاء.

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