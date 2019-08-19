قفزة كبيرة في إيرادات السياحة بتونس لهذا العام

كشفت بيانات رسمية في تونس، أن إيرادات السياحة، قد ارتفعت بشكل ملحوظ، لتصل إلى 3.16 مليار دولار، وذلك منذ بداية السنة، وحتى العاشر من أوت الجاري.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن إرادات تونس من السياحة، منذ بداية السنة، ارتفعت بنسبة 44 بالمئة، مقارنة مع السنة الماضية.

وأضاف ذات المصدر، أن قطاع السياحة بتونس، يمثل حوالي 8 بالمئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع تونس، استقبال حوالي، 9 ملايين سائح هذا العام، ولأول مرة، وذلك مع الحملات الترويجية القوية.

وتستهدف هذه الحملات الترويجية، الاسواق التقليدية لتونس، على غرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا، حسب ذات المصدر.