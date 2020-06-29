قلفاط: تراجع الطلب على استهلاك الخبز منذ بداية كورونا بنسبة 30 بالمائة

كشف رئيس الإتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أنه تم تسجيل تراجع في الطلب على استهلاك الخبز منذ انتشار وباء كوفيد-19 بالجزائر بنسبة 30 بالمئة.

وأوضح قلفاط في تصريح لوأج، على هامش ندوة جمعت المهنيين في المجال بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين، أن إنتاج الخبز تراجع من 50 مليون خبزة يوميا قبل بدء الحجر الصحي إلى 33 مليون خبزة في اليوم حاليا وهو ما يمثل انخفاضا بـ 30 بالمئة، حيث وصلت نسبة تراجع الطلب على الخبز 70 بالمائة منذ مارس وإلى غاية نهاية شهر رمضان قبل أن يسجل الطلب انتعاشا مؤخرا.

وأضاف ذات المتحدث، أن غلق المطاعم الخاصة ومطاعم الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة والمدارس والجامعات مازال يؤثر على مستوى الطلب على الخبز، بالرغم عودة الطلب لدى العائلات إلى مستواه الطبيعي، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى التبذير منذ بداية الحجر الصحي.

وفي سياق متصل، أكد قلفاط أنه لا توجد ندرة في مادة الفرينة في السوق و دعا الخبازين إلى اقتنائها مباشرة من المطاحن، باستعمال سجلهم التجاري للحصول على الكميات التي يحتاجون إليها.

من جهة أخرى، تطرق قلفاط إلى آثار الزيادات في أسعار الوقود على الخبازين الناشطين في مناطق الظل والمناطق التي لا تحتوي على توصيلات الغاز الطبيعي، مبرزا أن عددا معتبرا من المخبزات مازالت تعمل بمادة المازوت وهو ما يتطلب مساعدتها في الاعباء (كهرباء، ضرائب، اقتناء الفرينة…) وامتصاص الزيادات بطريقة ملائمة تجنب غلق المزيد من المخابز.

وقال رئيس الاتحادية: أنه ليس هنالك في نية الخبازين الرفع من تسعيرة مادة الخبز حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.