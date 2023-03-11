قلق في بريمن بسبب رغبة فايزر في تمثيل الخضر

كشف تقرير صحفي ألماني، بأن رغبة اللاعب ميتشيل فايزر، في تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، أقلقت بشكل كبير مسؤولي ناديه فيردر بريمن الألماني، باعتبار أن الخطوة قد تعيق تواجده باستمرار رفقة الفريق.

وأكد موقع “سبورت بوزر” في هذا الصدد، بأن مدير الكرة لنادي بريمن، كليمنس فريتز، ينظر إلى طموحات صاحب الـ 28 عاما، من منظور مصلحة النادي ولديه مشاعر مختلطة حيال رغبة المدافع الأيمن.

ونقل المصدر ذاته، تصريحات لذات المسؤول بخصوص إمكانية مشاركة فايزر، رفقة الخضر في كأس أمم إفريقيا 2023، وعلق على هذه الخطوة: “بالطبع الموعد ليس مثاليا بالنسبة للنادي.” غير أن المدافع الدولي الألماني السابق، استدرك قائلا: “لن نجبره على البقاء معنا”.