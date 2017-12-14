قمة إسطنبول: مغردون يتحدون قرار ترامب.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية

تم تسجيل اليوم الاربعاء، ضحيتين جديدتين، بسبب لعبة الحوت الازرق، بكل من الجلفة وتيزي وزو.
ففي بلدية مسعد التابعة لولاية الجلفة، سجلت ضحية للحوت الازرق وهي…
قرر العشرات من المواطنين التجمع أمام مقر ولاية عين تموشنت، احتجاجا عن ما أسموه بالتلاعب بقائمة السكنات.
حيث قرر المحتجون المبيت في العراء أمام مقر الولاية،…
ناشدت عائلة عبد الرحماني القاطنة بدلس في بورمرداس، السلطات حول ابنهم الذي اخذته قوارب الموت، من شاطئ كاب جنات بنفس الولاية.
حيث غادر الشاب الحراڨ البيت…
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