عاجل

قمة إسطنبول: مغردون يتحدون قرار ترامب.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية

أخبار العالم
  • -
  • 0
قمة إسطنبول: مغردون يتحدون قرار ترامب.. القدس عاصمة فلسطين الأبدية
بقلم ياسين هني

انتشرت مؤخرا على موقع “تويتر” عدّة “هاشتاغات” معارضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بمناسبة قمة اسطنبول.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital