قمة إفريقيا – فرنسا: شابة من مالي “تفحم” ماكرون بتصريحات نارية

في القمة الأفريقية الفرنسية الجديدة التي عقدت يوم أول أمس الجمعة، واجهت ناشطة مالية تدعى آدم ديكو. الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتصريحات نارية.

وقالت الناشطة المالية في مواجهتها مع ماكرون “ما يحدث في منطقة الساحل هو فقط نتيجة لما تم القيام به بليبيا. هذا التدخل في ليبيا حيث نسيت وجود الاتحاد الأفريقي”.

ورد الرئيس الفرنسي “نحن في مالي لمساعدة مالي. إذا لم نأت إلى منطقة الساحل ، فلن تكون هناك حكومة هناك الآن في مالي”.

وتابعت “توقف عن القول إنك أتيت لمساعدتنا. لأن الإرهاب ليس مجرد تهديد لمالي. أنت أيضا مهدد أنت في الساحل لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته في ليبيا”.

وأضافت “بتصحيح هذه الأخطاء، فإنك ترتكب المزيد من الأخطاء. أذكرك أن التدخل العسكري الأجنبي لم يحل مشكلة أبدًا”.