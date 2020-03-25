قمة استثنائية في السعودية لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات السعودية، عن عقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين، الخميس المقبل، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وستتناول هذه القمة، مناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما سيتم مناقشة، خلال هذه القمة، والتي سيترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، الحد من تأثير هذا الفيروس، الإنساني والاقتصادي.

ويشارك في القمة إلى جانب أعضاء مجموعة العشرين، قادة الدول المدعوة إليها، وهي إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا.

بالإضافة إلى مشاركة منظمات دولية، بينها منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة.

ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيمثل المنظمات الإقليمية كلٌّ من فيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي.

والإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورواندا بصفتها رئيساً للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.