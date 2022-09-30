قمة الجزائر: الجامعة العربية تساند جهود الجزائر للمّ الشمل

أعرب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، عن مساندة الجامعة لجهود الجزائر الرامية للم الشمل العربي والفلسطيني من خلال القمة العربية، المزمع انعقادها نوفمبر المقبل. معتبرا أن ذلك هو المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر فعالية ونجاعة.

في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، قال حسام زكي إنّ الوضع العربي القائم يستوجب بذل كل الجهود لتحقيق لم الشمل. والجزائر دولة جادة ولها باع في لم الشمل العربي. والقيادة الجزائرية لها اهتمام كبير بهذا الموضوع. معربا عن مساندته و ارتياحه الكبير تجاه هذه الجهود التي تعد المدخل الحقيقي لعمل عربي أكثر فعالية ونجاعة.

كما أشار الدبلوماسي إلى الإنقسام الفلسطيني قائلا :”هو موضوع يؤلمنا كعرب”. لافتا إلى أن الجزائر أخذت على عاتقها استضافة جولات للحوار الفلسطيني، قبل تاريخ انعقاد القمة.

وذكر حسام زكي، بهذا الصدد، أنّ الجهود لم تنقطع تماما من عدة دول عربية لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. معربا عن أمله في أن تقود جهود الجزائر إلى كسر “جدار الانقسام الفلسطيني القائم منذ سنوات”.

كما اشار إلى أن لقاءه بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، تم خلاله إستعراض كافة الأمور ذات الصلة بعقد القمة العربية بالجزائر في الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل. سواء الترتيبات اللوجيستية أو البرنامج الزمني للعمل.

وتابع قائلا: “كلنا أمل في أن تحقق هذه القمة ولو جزء من آمال وطموحات الشعوب العربية في مسائل الاستقرار والأمن والسلام والرخاء.

وانتهى المتحدث إلى أنّ “التاريخ سيسجل أن قمة الجزائر 2022، هي أول قمة لا ورقية للجامعة العربية، بمعنى أنّ القادة والوزراء والسفراء وعند بحث المواضيع على جدول الأعمال سيجدونها على شاشات الحواسيب بضغطة زر. ولن تكون هناك لا مستندات ولا أوراق أمامهم”.

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