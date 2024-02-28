قمة الغاز بالجزائر.. إجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى غدا الخميس 

يجتمع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز هذا الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وبندرج هذا الإجتماع في إطار تحضير مشروع “إعلان الجزائر”، الذي سيرفع الجمعة للاجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة السبت المقبل.

وسيناقش وزراء الطاقة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى، النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به. لتتم المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة التي ستنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب جدول أعمال هذه الإجتماع سيتم بعد ظهر غد الخميس تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة. والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.

وسيتم عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز وأكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.