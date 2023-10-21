قمة القاهرة: تهجير الفلسطينيين لسيناء مرفوض

اتفق رؤساء وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام. اليوم السبت، على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وعبر 30 زعيما ومسؤولا دوليا خلال المؤتمر. عن رفضهم لفكرة تهجير الفلسطينيين. إلى جانب ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير”.

وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين. ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

كما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأمن والسلام يتحققان فقط بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.مضيفا: “لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين مهما كانت التحديات”.