 قمة ثالثة بين الجزائر وتونس وليبيا بطرابلس بداية 2025

كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عن عقد قمة ثالثة بين الجزائر وتونس وليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس، بداية سنة 2025.

وقال الوزير، في ندوة صحفية له اليوم الإثنين، خصصت لعرض حصيلة نشاطات الدبلوماسية الجزائرية خلال 2024: “يجري التحضير للقمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور والتعاون بين الجزائر وليبيا وتونس. التي ستكون في بداية السنة الجديدة وستنعقد بطرابلس الليبية”.

هذا وأوضح وزير الدولة، أن هذه الندوة جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفته.

وقال عطاف، أن عام 2024 كان عنوانه بالنسبة لنا تقوية إنتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها ودورها إقليميا ودوليا.

وأكد عطاف، أن الجزائر عززت مسار التعاون بالزيارات التي قادت رئيس الجمهورية إلى تونس وموريتانيا وسلطنة عمان. والزيارات التي أداها قادة أفارقة إلى الجزائر.