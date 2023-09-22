قمة مثيرة بقسنطينة والكناري في مهمة التأكيد

تعود اليوم الجمعة، عجلة المحترف الأول، إلى الدوران، في جولتها الثانية، التي ستكون مبتورة من مباراة اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة، بسبب مشاركة الأول في منافسة كأس “الكاف”.

وستكون أنظار عشاق الإثارة مصوبة نحو ملعب “رمضان بن عبد المالك” بقسنطينة، الذي سيكون على موعد مع قمة تعد بالكثير بين الشباب المحلي والضيف مولودية الجزائر.

وبالرغم من غياب الجمهور بداعي العقوبة، إلا أن مباراة الشباب والمولودية، تعد بالإثارة، حيث يبحث أصحاب الديار عن تدارك هزيمتهم في جولة الافتتاح أمام مولودية البيض. بينما يسعى العميد لتأكيد انطلاقته القوية بعد الفوز برباعية على بن عكنون.

وفي لقاء آخر، يسعى الوافد حديثا على المحترف الأول، نجم بن عكنون، لخطف أول انتصار له حينما يستقبل بملعب 20 أوت، أولمبي الشلف، المنتشي بفوز رائع في الجولة الأولى. بثنائية نظيفة أمام مولودية وهران.

وفي آخر لقاءات اليوم، يستقبل شبيبة القبائل، أتليتيك بارادو، الذي أعفي من جولة الافتتاح بسبب مشاركة منافسه اتحاد العاصمة في “السوبر الإفريقي”. وتسعى الشبيبة لتأكيد انطلاقتها القوية بعد العودة بانتصار في الجولة الأولى من مواجهة نجم مقرة. في حين يعول شبان “الباك” على العودة إلى الديار بنتيجة ايجابية.

للإشارة فإن فعاليات الجولة الـ 2 من المحترف الأول، ستتواصل غدا السبت. بإجراء 4 لقاءات أخرى، الأولى بين البطل شباب بلوزداد والضيف نجم مقرة. فيما يحل الاتحاد السوفي ضيفا على اتحاد بسكرة، بينما يستقبل مولودية وهران شبيبة الساورة.

برنامج لقاءات اليوم:

سا 16:00:

شباب قسنطينة – مولودية الجزائر

نجم بن عكنون – أولمبي الشلف

سا 19:00

شبيبة القبائل – نادي بارادو