قموري: هذه خطوط ومواعيد سير القطارات وتخصيص 20 منها للطلبة

أكد مدير النقل بالشركة الوطنية للنقل المسافرين بالسكك الحديدية، سمير قموري، أنه سيتم تمديد بطاقات اشتراكات الزبائن غير المستغلة.

وأورد قموري، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه سيتم قبول الإشتراكات القديمة ريثما يتم تجديد بطاقات الاشتراك خاصة بالنسبة للطلبة.

كما كشف أن إعادة استئناف نشاط القطارات ما بين المدن والقطارات الجهوية، سيتم على مرحلتين.

وتتمثل المرحلة الأولى في إعادة الرحالات التي تربط بين 4 ولايات وهي الجزائر العاصمة وبومرداس، وتيزي وزو والبليدة، بمقدار 128 رحلة يوميا.

وتنطلق المرحلة الأولى، بداية من اليوم على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.

مشيرا على أنه سيتم تخصيص 20 قطار لنقل الطلبة.

بينما ستنطلق المرحلة الثانية، بداية من يوم الاثنين، بمعدل 200 رحلة يوميا وتخص القطارات الجهوية والخطوط الكبرى، ما عدى القطارات المجهزة بالأسرة.

وكشف سمير قموري أن طاقة الإستيعاب بضاحية الجزائر، تقدر ما بين 100 ألف و120 ألف مقعد يوميا.

مشيرا إلى أنه سيتم استعمال اقتناء التذاكر والحجز عن طريق الدفع الإلكتروني لاجتناب الاكتظاظ.

هذا وكشف ضيف الإذاعة، إنه سيتم خلال شهر مارس القادم استلام خط مسيلة بوقزول، وتيسمسيلت.

كما سيتم إعادة استغلال خط وهران مستغانم هذه السنة بمعدل 4 رحالات يوميا.

وأوضح ذات المتحدث، إن شبكة الخطوط لنقل بالسكك الحديدية في الجزائر تقدر بـ 4 ألاف كيلومتر وتربط 38 ولاية.

مشيرا إلى أنه سيتم تمديد هذه الخطوط لتغطية مناطق الجنوب وكل مناطق الشرق والغرب.

وكشف ذات المسؤول، إن هناك مخطط لإعادة تهيئة العربات المهترئة التي تم اقتنائها سنة 1985.

مؤكدا أن العملية انطلقت جوان 2017، وهو ما سمح من تهيئة 60 بالمائة من العربات المهترئة والمقدر عددها بـ200 عربة.