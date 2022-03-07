قناة عبرية تكشف ما قاله الرئيس الروسي عن نظيره الأوكراني.. “نعرف أين يختبئ.. لكن نريده حيّا”!

قالت قناة عبرية، ليلة أول أمس، إن روسيا أبلغت دولة الكيان الصهيوني، أنها تعرف مكان تواجد الرئيس الأوكراني، “فولوديمير زيلينسكي”، لكنها تمتنع عن استهدافه بشكل مباشر.

ونقلت “القناة 12” العبرية، عن مسؤولين في دولة الكيان، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن روسيا بعثت برسائل إلى جهات عدة، من بينها دولة الكيان العبري، تفيد بأنها تعرف مكان الرئيس الأوكراني، لكنها لا تنوي استهدافه بشكل مباشر وإيذاءه.

وتزامنت تلك الأنباء مع زيارة قام بها، أول أمس، رئيس وزراء دول الاحتلال الصهيوني، “نفتالي بينيت”، إلى موسكو، أين التقى في “الكرملين”، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأجرى بوتين مع ضيفه محادثات دامت ثلاث ساعات، حول الأزمة في أوكرانيا وسبل إنهائها بالطرق السلمية.

وأفادت أنباء أن رئيس وزراء دول الاحتلال، توجه إلى موسكو سرا خلال عطلة السبت على متن طائرة خاصة يستخدمها عادة جهاز الاستخبارات الخارجية الصهيوني “الموساد”.

وبعد لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى رئيس الوزراء الصهيوني، المستشار الألماني، “أولاف شولتز” في برلين، كما أجرى محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني، “فولوديمير زيلينسكي”، وعاد إلى “تل أبيب”.

وكان “بينيت” قد عرض، الأسبوع الماضي، على بوتين وساطة صهيونية لحلّ الأزمة بين موسكو و”كييف”، لكن وسائل إعلام عبرية قالت آنذاك إن الرئيس الروسي رفض المبادرة.

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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إلى فرض حظر كامل على صادرات روسيا النفطية.

وأورد الرئيس الأوكراني، في تصريحات صحفية له اليوم: “نحث العالم على مقاطعة النفط والصادرات الروسية”.

كما كشف زيلينسكي، إن الجيش الروسي قام بقصف المناطق السكنية في خاركيف ويحتجز السكان رهائن.

وتساءل زيلينسكي، كم أوكرانياً يجب أن يقتل حتى تفرض منطقة حظر جوي في الأجواء الأوكرانية.

كما أشار زيلينسكي، إلى أن دولة بولندا تساعد الأوكرانيين كثيرا وتعزز مواقفهم ضد روسيا بشكل قوي.

ومن جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “نسعى للتركيز على مصادر طاقة متنوعة ونظيفة وإيجاد مصادر غير روسيا”.

كما أضافت ذات المسؤولة: “نعمل لفرض عقوبات إضافية على روسيا ولتنويع مصادر الطاقة. وبسبب تهور الكرملين تجاه المدنيين نعمل على فرض عقوبات جديدة وضمان تأثيرها”.

كما قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن إيطاليا تقف مع الاتحاد الأوروبي في الترحيب باللاجئين الأوركانيين، وتسعى لتنويع مصادر الطاقة.

مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أظهر وحدة غير مسبوقة، مشددا على ضرورة حماية أمن الطاقة لمواطني أوروبا.

وتابع ماريو دراجي: “نبحث مع رئيسة المفوضية تنويع مصادر الطاقة في أوروبا وتقليص التبعية للغاز الروسي”.

كما أضاف ذات المسؤول، أن تحدث مع أمير قطر بشأن زيادة التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين.

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يقضى يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية أوكرانيا.

ووفقا لموقع “العربية”، أبدى زيلينسكي أسفه لسقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة فى بلاده إلى جانب البنية التحتية.

وقالت “العربية” زيلينسكي، ورغم ظروف الحرب قبل بإجراء مقابلة صحفية سريعة والحديث عن يومياته خلال الحرب. وكذلك تأكيد وجوده وفريقه الرئاسي في كييف.

ونوه بالقول “لدي نفس السقف من الحرية العمل والنوم هذا كل شئ. كما أبدى الرئيس الأوكراني حزنه بسبب عدم رؤية أسرته.

وردا على سؤال: “هل يمكنك رؤية عائلتك؟ هل يمكنك رؤية أطفالك؟”. أجاب زيلينسكى: “لا.. لا.. لا أستطيع”.

كما اجاب على سؤال”متى كانت آخر مرة رأيتهم فيها؟”. قال الرئيس الأوكراني : “قبل هذه الحرب”.

وحسب موقع “العربية” زيلينسكي، البالغ من العمر 44 عامًا، بدا بذقن طويلة بعض الشيء ويرتدي زيا شبه عسكري داخل مبنى خاضع لحراسة مشددة من الجيش.

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