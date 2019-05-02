قناة نسمة التونسية تستأنف البث

استانفت قناة نسمة التلفزيونية المغربية البث، أمس الأربعاء، بعد قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بتشميع مقرها، الأسبوع الماضي.

وأفادت قناة نسمة، أن هيئة محامييها، بعد المعاينة ودراستها لمختلف الجوانب القانونية، اهتدت إلى إيجاد وسائل بث بديلة.

وذلك مع الحرص على احترام قرار “الهايكا”، وعدم المساس بما تم حجزه وتشميعه.

وأعلمت قناة نسمة مشاهديها الأوفياء، أنها استأنفت بث برامجها المسجلة من مسلسلات وبرنامج، وأشرطة وثائقية وبرامج خدمات وذلك انطلاقا من أمس الأربعاء، على الساعة السابعة.