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قناة نسمة التونسية تستأنف البث

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قناة نسمة التونسية تستأنف البث
بقلم نادية بن طاهر

استانفت قناة نسمة التلفزيونية المغربية البث، أمس الأربعاء، بعد قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بتشميع مقرها، الأسبوع الماضي.

وأفادت قناة نسمة، أن هيئة محامييها، بعد المعاينة ودراستها لمختلف الجوانب القانونية، اهتدت إلى إيجاد وسائل بث بديلة.

وذلك مع الحرص على احترام قرار “الهايكا”، وعدم المساس بما تم حجزه وتشميعه.

وأعلمت قناة نسمة مشاهديها الأوفياء، أنها استأنفت بث برامجها المسجلة من مسلسلات وبرنامج، وأشرطة وثائقية وبرامج خدمات وذلك انطلاقا من أمس الأربعاء، على الساعة السابعة.


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