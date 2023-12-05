قندوز: “مباراة الأهلي مهمة ولكنها ليست حاسمة”

شدد حامي عرين شباب بلوزداد، أليكسيس قندوز، على أهمية المباراة التي تنتظر فريقه هذا الجمعة، أمام المضيف الأهلي المصري.

وقال قندوز عن المواجهة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 3 من مجموعات “التشامبينز ليغ”: “سيكون لقاء مهما، ولكنه ليس منعرجا حاسما في الدورة”.

مضيفا في تصريحات من مطار هواري بومدين. اليوم الثلاثاء: “في النسخة الفارطة، بدأنا المجموعات بانتصار ثم هزيمتين، وفي الأخير تأهلنا بأريحية قبل الجولة الأخيرة”.

وختم حارس الشباب: “سيكون لقاء مهما يجب أن نحقق نتيجة ايجابية أمام فريق كبير وبطل إفريقيا.. نحن جاهزون ونملك كل الامكانيات لخلق مشاكل للأهلي.