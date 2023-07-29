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الرياضة

قندوز: “مواجهة الوحدة الإماراتي ستكون حاسمة في سباق التأهل”

بقلم محمد.ل
قندوز: “مواجهة الوحدة الإماراتي ستكون حاسمة في سباق التأهل”
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أكد حارس شباب بلوزداد، أليكسيس قندوز، أهمية مباراة هذا الاثنين، التي ستجمع فريقه بالوحدة الإماراتي، في ثاني جولة من دور مجموعات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم السبت رفقة المدرب فندنبروك، قال قندوز: “المباراة القادمة ستكون مهمة جدا في سباق التأهل.. وبالنظر إلى نتيجة أمس (الهزيمة أمام الرجاء) نحن أمام حتمية الفوز.

كما أبرز حامي عرين الشباب بأن الجميع محفز من أجل تحقيق الفوز على ممثل الكرة الإماراتي، وأضاف: “سنقدم كل شيء من أجل مواصلة المغامرة بداية من مبارة بعد غد الاثنين، والتي ستكون صعبة وحاسمة.”

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