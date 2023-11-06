قندوسي ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري المصري

اختير الجزائري، أحمد قندوسي، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا المصري، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري المصري.

ونشر موقع “سوفا سكور” المختص في الاحصاء. اليوم الاثنين. تشكيلته المثالية الخاصة بالجولة السادسة للدوري المصري، والتي شهدت تواجد اسم لاعب وفاق سطيف السابق.

وجاء اختيار قندوسي، في التشكيلة المثالية. منتظرا بعد تألقه في فوز ناديه الجمعة الماضية، بثنائية نظيفة أمام بيراميدز، سجّل منها هدفا رائعا.

للإشارة فإن لاعب وفاق سطيف السابق، يقدم مستويات راقية في سيراميكا، الذي التحق به الصائفة الماضية معارا من الأهلي، وذلك، بتسجيله 4 أهداف وصناعة آخر، خلال 5 مشاركات.