قندوسي ممررا حاسما ضد نادي البنك الأهلي

ساهم اللاعب الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، في فوز فريقه الأهلي ضد نادي البنك الأهلي المصري، برسم الجولة 32من الدوري المصري.

وأقحم المدرب مارسل كولر، لاعب الوفاق السابق قندوسي، كبديل في المواجهة التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، بداية من الدقيقة 67 من عمر المواجهة، وتمكن اللاعب من تقديم تمريرة الهدف الثالث لصالح فريقه.

وبهذا الفوز، يتصدر الأهلي ترتيب البطولة المصرية، برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحق وبست مواجهات مؤجلة، ويقترب من حسم لقب البطولة.

يجدر الإشارة، في حال تتويج الأهلي بالبطولة، سيرفع متوسط ميدان المنتخب الوطني قندوسي، رصيده من التتويجات للقب الرابع مع فريقه في أول موسم معه مع الفريق.

بعد أن سبق لقندوسي التتويج مع الأهلي برابطة الأبطال، وكأس مصر والسوبر المصرية.