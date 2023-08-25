قندوسي يرفض عرضا من الدوري الكويتي

رفض الجزائري، أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المصري، عرضا رسميا قدم إليه من أحد الأندية الكويتية، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الأهلي المصري، جاهدة للتخلص من لاعب وفاق سطيف الأسبق، على سبيل الإعارة، من أجل استغلال إجازته للتعاقد مع مهاجم أجنبي الصيف الجاري.

وكشف موقع “أهلي أون لاين” المقرب من النادي المصري، بأن قندوسي، تلقى عرضا من أحد الأندية الكويتية، للتعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مبرزا بأن العرض الكويتي، قدر بـ 400 ألف أورو، إلى جانب تحمل النادي راتب قندوسي بالكامل. إلا أن الأخير، رفض العرض بسبب رغبته في الاستمرار بالدوري المصري.

كما أشار ذات المصدر، إلى أن قندوسي، لا يمانع اللعب في سيراميكا كليوباترا المصري، بشرط أن يحصل على راتبه كاملا.

مؤكدا بأن الأهلي في المقابل، يحاول إقناع لاعبه بالعرض الكويتي، وذلك حتى يحقق النادي أكبر استفادة مالية ممكنة من الصفقة.